تعرف على خطوات وأماكن التبرع بالدم في سوهاج

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، بنك الدم الإقليمي، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالبنك والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

واستمع وكيل وزارة الصحة، إلى عرض من الدكتورة مريم ظريف مدير البنك، حول الخدمات التي يقدمها البنك، والتي تشمل جميع خدمات نقل الدم، والعمل على مدار 24 ساعة من أجل توفير دم آمن وكاف وفعال لجميع المرضى بالمجان.

المصدر الوحيد للدم

وأشارت الدكتورة مريم ظريف، إلى أن المصدر الوحيد للدم هو الإنسان، لذلك يتم إطلاق حملات تبرع يومية، عن طريق انتشار السيارات الخاصة ببنك الدم بالشوارع والميادين، وبالكليات والمعاهد ومحيط المساجد والكنائس والحدائق العامة.

وأوضحت أن التبرع بالدم يجدد الدورة الدموية عند الإنسان، ويمكن للرجال التبرع كل ثلاثة أشهر والنساء كل أربعة أشهر، وسن التبرع من 18 عاما إلى 60 عاما.

خطوات التبرع بالدم

وأكدت أن التبرع بالدم يتم عبر خطوات هامة وأساسية، حيث يقوم الطبيب بالكشف عن المتبرع وإجراء العديد من الفحوصات، ومنها قياس الضغط والسكر وعمل تحليل نسبة الهيموجلوبين وكذلك وزن الجسم.

وبعد ذلك يتم تقييم المتبرع ثم يتم جمع الدم ونقله للمركز، ويقوم المركز بعمل العديد من الفحوصات والتحاليل لأكياس الدم، والتي تشمل تحليل فيروس سي وبي والإيدز والزهري، ويتم ذلك بأحدث الطرق المعتمدة في الكشف عن الفيروسات.

وأشارت الدكتورة مريم ظريف إلى أنه في حالة وجود خلايا من الدم وجد فيها إصابة فيروسية يتم إعدامها عن طريق غرفة النفايات والإعدام، ويتم التواصل مع المتبرع لأخذ نتيجة التحاليل في سرية تامة، ويتم توجيه المصاب إلى أقرب مركز وتقديم الإرشادات الطبية اللازمة له.

وفي السياق، تفقد وكيل وزارة الصحة، أعمال التطوير الجارية بالمركز ليطابق المواصفات والإشتراطات القياسية، في ضوء المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، حيث تم اختيار البنك ضمن المراكز المشاركة ضمن المشروع.