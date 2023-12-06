مد ساعات عمل المترو بخطوطه الثلاثة غدا.. اعرف المواعيد

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وشركة «آر إيه تي بي ديف» للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، مد ساعات عمل المترو غدا الخميس لمدة ساعة إضافية، موضحة أن قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12:40 صباحا، والمرج الجديدة الساعة 12:35 صباحا.

الخط الثاني للمترو

كما أن قيام آخر قطار للخط الثاني في محطة شبرا الخيمة 12:55 صباحا، ومن محطة المنيب الساعة 1:05 صباحا، وسيتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1:25 صباحا، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول للمترو مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 1:00 صباحا، مقابلة آخر قطارات الخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الواحدة صباحا، ويكون آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات 12:30 صباحاً.

الخط الثالث للمترو

كما سيتم قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلي منصور 1:05 صباحاً، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 10:30 مساء، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 10:45 مساء، قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور 11:05 مساء، وقيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة إلى عدلي منصور 11:10 مساء.