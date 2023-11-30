خطوط المترو تبدأ تطبيق قرار مد المواعيد لمدة ساعة كل خميس.. بعد قليل

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بعد قليل، مد ساعات تشغيل الخطوط لمدة ساعة واحدة فقط، ليصبح قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان في تمام الساعة 12:40 صباحا، وآخر قطار من محطة المرج الجديدة في تمام الساعة 12:35 صباحا.

مواعيد المترو الجديدة

وقيام أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة 12:55 صباحا وقيام أخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة 1:05 صباحا، وذلك لمدة شهر أيام الخميس فقط كل خميس خلال شهر ديسمبر 2023.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25 ص و سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحا و سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحا .

الخط الثالث للمترو

كما أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو، وقطار العاصمة، تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة، لتعمل حتى الواحدة صباحا، حيث يتم تطبيق القرار بدءا من اليوم ولمدة شهر واحد.