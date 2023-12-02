وظائف جديدة في المترو.. والتقديم حتى 31 ديسمبر

أعلت بوابة الوظائف الحكومية تفاصيل فرص العمل الجديدة في وزارة النقل وتتضمن 5 وظائف جديدة في الهيئة القومية للأنفاق.

وظائف المترو

1- رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة.

2- رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتعاقدات.

3- رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والموارد البشرية.

4- مدير عام التصميمات.

5- مدير عام العلاقات العامة.

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد موضح به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية .

صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي + صورة بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية - عدد (6) صور شخصية مقاس 4X6 حديثه.

شهادة من وزارة الصحة والسكان / وزارة التضامن / التأمين الصحي تفيد سلبية تحليل تعاطي المخدرات.

طريقة التقديم

تقدم الطلبات والمستندات من أصل و7 نسخ وتسلم باليد ، في مبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة القومية للأنفاق – الدور الرابع.

مواعيد التقديم

من اليوم 2 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2023.