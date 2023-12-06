خبير: الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر قامت في نوفمبر 2016 ببدء برنامج إصلاح اقتصادي مهم للغاية من خلال التركيز على إصلاح مالية الدولة المصرية وإعادة هيكلة الدعم وتوجيه المخصصات الاجتماعية بصورة أكثر شمولية وتطورا ما أدى إلى انطلاق مصر في بدء المشروعات القومية التي ساعدت على تهيئة الاقتصاد المصري إلى مرحلة الانطلاق للإصلاحات الهيكلية التي بدأت في مصر خلال نفس الفترة ولكنها شهدت تسارع عام 2019 لتتجه الدولة إلى مسار الإصلاح الهيكلي بصورة أكثر سرعة.

أهمية الإصلاح الاقتصادي

وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإصلاح الاقتصادي ساهم أيضا في تشجيع وتطوير القطاعين الزراعي والصناعي وتشجيع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص وغيرها من القطاعات، كما ساهم في التشجيع على التحول الرقمي وميكنة الجهاز الإداري لذلك يعتبر برنامج الإصلاح الهيكلي الأساس في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

زيادة الاستثمار الأجنبي

وأوضح أن مصر حققت نتائج جيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات التي واجهتها تلك البرامج بسبب الأزمات العالمية، كما أدى الإصلاح إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحد من مشكلة البطالة.