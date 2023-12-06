«الوطنية للانتخابات»: بدء نقل القضاة المشرفين على الانتخابات من صباح الغد

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، إنه ابتداء من صباح الغد، سيتم نقل القضاة المشرفين على العملية الانتخابية إلى مواقع اللجان وفقا للمسافات التي يقطعونها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه تم توجيه الدعوات لكل السفارات الأجنبية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تقدم 24 سفارة وتباعًا يتم قيد باقي السفارات، وعدد المتابعين الدبلوماسيين الذين تم قيدهم 67 دبلوماسيا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا دوليا.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، أنه جرى قيد 62 منظمة محلية بـ2540 متابعا محليا، وتم قيد 528 متابعا إعلاميا دوليا ما بين زائر ومقيم، وتم قيد 115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعا للتغطية الإعلامية.