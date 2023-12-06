«الإصلاح والنهضة»: نتوقع مشاركة كبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية

قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن هناك العديد من الأسباب التي تدعو لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، إذ استطاع بحكمته وذكائه السياسي، فتح المجال العام في الحياة السياسية من خلال دعمه للحوار الوطني وتجارب تمكين الشباب وفي مقدمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأكاديمية الوطنية للتدريب.

مشروعات البنية التحتية

وأضاف عبد العزيز في تصريح لـ «الوطن»، أن الرئيس السيسي قام بجهود كبيرة لتمكين المرأة على جميع الأصعدة، كما شهدت مصر في عهده العديد من مشروعات البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات والمجمعات الصناعية والمدن الجديدة ومشروع توشكى والدلتا الجديدة، ما نقل مصر نقلة حضارية كبيرة، وبالإضافة إلى ذلك، قام بالعديد من المشروعات الاجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومبادرة حياة كريمة التي استهدفت أكثر من 60% من الشعب المصري، فضلًا عن مبادرة 100 مليون صحة.

وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة في الانتخابات

وتوقع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تكون هناك مشاركة كبيرة من قبل المواطنين في الانتخابات الرئاسية، متابعًا: «صحيح أن ذلك تحدٍ ضخم في ظل انشغال حتى المهتمين بالشأن العام بالأزمة في غزة، لكن هناك وعي شديد لدى المواطن المصري، ويعرف متى عليه أن يصطف خلف الدولة المصرية ومصالحها العليا، بجانب أن تمكين الشباب في الحملات المختلفة سيجعل هناك نقاط التقاء وتواصل كبير مع جمهور كبير من الشباب».