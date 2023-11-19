الهيئة العامة للانتخابات توضح مهام لجان مراقبة الدعاية

تواصل لجان مراقبة الدعاية المشكلة في جميع محافظات الجمهورية، في مراقبة ورصد حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الانتخابات الرئاسية للتأكد من مدى التزامهم بضوابط الدعاية.

لم يتم رصد أي مخالفات في الدعاية

ولم ترصد اللجان أي مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية 2024، وعن مهمة هذه اللجان فقد أوضحت الهيئة العامة للانتخابات أن مهمتها تتلخص في إعداد تقارير تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات.

وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك ثم يقوم الجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شؤونه.

حد الإنفاق على الدعاية الانتخابية

ووفقاً لقرارات الهيئة فيكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.