ملتقى الحوار للتنمية يستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية من 10 محافظات

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، عضو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إنَّ الملتقى سيتابع سير العملية الانتخابية في 10 محافظات مختلفة تحت مظلة الائتلاف، كما عقد عددًا من الدورات التدريبية والتنشيطية للمتابعيه في المحافظات لتعريفهم بأحدث التطورات التشريعية، وقررارت الهيئة الوطنية المنظمة للانتخابات الرئاسية 2024.

دورات تدريبية حول آليات متابعة الانتخابات

وأشار «عبدالحافظ»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى عقد 13 دورة تدريبية حول الآليات الوطنية والدولية لمتاعبة ورصد العملية الانتخابية، تحت مظلة الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، كما تناولت الدورات التدريبية مدونة السلوك للمتابعين وآليات الرصد والتحقق من المعلومات وتدقيقها وإعداد التقارير الخاصة بالعمليه الانتخابية.

وأوضح رئيس ملتقى الحوار للتنمية، أنَّه تمّ إصدار 8 تقارير متخصصة بالتعاون مع الائتلاف، تناولت المناخ السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي الذي تُجري في سياقه عملية الانتخابات الرئاسية، إلى جانب دراسة خطابات المرشحيين للرئاسة، إلى جانب تقرير خاص بالمنظمات الدولية وموقفها من الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى تحليل التغطية الإعلامية لسير العملية الانتخابية.

تقارير يومية ونشرات إعلامية

وأكّد أنَّه في الوقت الحالي يعمل الملتقى على توزيع التصاريح على متابعيه في المحافظات المستهدفة، إلى جانب الانتهاء من تأسيس غرفة العمليات المركزية التي ستتابع سير الانتخابات الرئاسية 2024 على مستوى 10 محافظات مختلفة، وسوف يُصدر تقارير يومية ونشرات إعلامية حول أبرز ما تمّ على مدار اليوم.