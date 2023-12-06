محافظ الإسماعيلية: تجميل محيط المدارس المخصصة للاقتراع في الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تنفيذ حملة مكبرة خلال الأيام المقبلة تستهدف رفع القمامة والمخلفات وتهذيب المسطحات الخضراء استعدادًا للانتخابات الرئاسية.

وقال محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، إن جهاز التطوير والتجميل في المحافظة يعمل حاليا علي تهذيب المسطحات الخضراء داخل وخارج المدارس التي بها مقرات للجان انتخابية، لتشمل قص جميع الأشجار وتهذيبها، ورفع المخلفات ودهان البلدورات، وزراعة شتلات ورود وتنسيقها للظهور بالشكل اللائق، وذلك بالتنسيق مع أحياء المحافظة الثلاثة.

رفع المخلفات بشكل يومي

وأكد بشارة أن المحافظة تعمل على رفع المخلفات وقص وتهذيب الأشجار، وزراعة شتلات الزهور، بداخل المجلس المحلي بحي أول الإسماعيلية والمخصص كلجنة عامة داخل مدينة الإسماعيلية في ضوء استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال الاستحقاق الرئاسي الأسبوع القادم.

ونجحت حملة مكبرة في حي ثالث اليوم الأربعاء من جمع ورفع القمامة والأتربة بمناطق؛ محيط مدرسة الفاروق عمر الابتدائية والثانوية ، شارع القماش فيما نفذ قسم الكهرباء عملية صيانة أعمدة الإنارة العامة بمناطق بمحيط منطقة الـ 500 وحدة ومعهد إعداد الدعاة.