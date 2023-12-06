عاجل.. محتجزة إسرائيلية تفضح جيش الاحتلال.. ماذا قالت؟

خلال لقاء مجلس الحرب مع أهالي المحتجزين العائدين والذين لا يزالوان متواجدين مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عبَّر الأهالي عن غضبهم من حكومة بنيامين نتنياهو التي لا تهتم بحياة أبنائها وإنما بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية غير واقعية، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

محتجزة إسرائيلية: كان لدينا شعور بأن لا أحد يفعل أي شيء لنا

وقالت محتجزة إسرائيلية –لم يذكر اسمها- عادت مع أطفالها، لكن زوجها لا يزال موجودا لدى الفصائل الفلسطينية قائلة: «كان لدينا شعور بأنه لا أحد يفعل أي شيء لنا، والحقيقة أنني كنت في مخبأ تعرض للقصف ولم يكن لدينا أي شيء».

وأضافت: «حاولنا الهروب يوم السابع من أكتوبر، لكن المروحيات الإسرائيلية أطلقت النار علينا في طريقنا إلى غزة».

ووجهت حديثها لرئيس الوزراء الإسرائيلي: «أنت تدَّعي أن هناك معلومات استخباراتية، لكن الحقيقة هي أننا لا نزال نتعرض للقصف».

اتهام لنتنياهو بعدم الاهتمام بحياة المحتجزين

وأوضحت المحتجزة المحررة أنه تم فصلها عن زوجها بعد 3 أيام من وصولهم إلى غزة، ثم تم نقلهم إلى الأنفاق، وأنت تتحدث عن إغراق الأنفاق بمياه البحر؟! أنت تهدد فعليًا بإغراق الأنفاق وهم بداخلها.

وقالت إن بناتها يسألن دائمًا أين والدهن؟ وماذا يجب أن أقول لهن؟ هل أفراد الحكومة هم الذين لا يريدون إطلاق سراحهم.

وأكدت لمجلس الحرب، «أنتم تهتمون بالسياسة وتحقيق طموحكم، وذلك فوق مصلحة المختطفين».

وقالت: «هل تعتقد أن الرجال أقوياء؟ زوجي كان يضرب نفسه كل يوم، ويلكم وجهه حتى ينزف لأنه الأمر كان أكثر من أن يتحمله، وهو الآن وحيدًا، والله أعلم الظروف التي يعيش فيها الآن».

وأضافت: «تتحدثون دائمًا عن تدمير والإطاحة بحماس لتحقيق مصالح سياسية، لكن لا توجد أي مصالح أكثر أهمية من حياة أفراد أسرنا المتواجدين في غزة، لا أحد منا يستحق معاملة أفضل من أي مقيم في إسرائيل.

واختتمت حديثها قائلا: « أعيدوهم جميعاً الآن.. وليس خلال شهر أو شهرين أو سنة».