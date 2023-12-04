الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح للأطفال المحررين بصفقة تبادل الأسرى باستكمال دراستهم 

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن جريمة جديدة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى المفرج عنهم في صفقة تبادل المحتجزين التي تمت خلال أيام الهدنة الماضية في قطاع غزة، وهي رفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم.

الاحتلال يرفض تعليم الأطفال المقدسيين المحررين

وأعلن أهالي الأسرى الأطفال المحررين في «صفقة تبادل المحتجزين» بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل التي جرت مؤخرا، أن إدارات المدارس التابعة لما تسمى وزارة المعارف وبلدية الاحتلال في القدس، رفضت عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن عددا من الأهالي في أحياء سلوان، العيسوية، وصور باهر، أفادوا بأن إدارات هذه المدارس رفضت عودة أطفالهم المحررين إلى مقاعدهم الدراسية، وطلبت منهم الانتظار لحين البت النهائي بالقضية.

تعميم أسماء الأطفال المحررين لمنعهم من إكمال دراستهم

وأضاف المركز، أن هناك أسماء نحو 50 طفلا محررا في صفقة التبادل الأخيرة وأطفالا آخرين اعتقلوا لعدة ساعات أو أيام، معممة على إدارات المدارس التابعة لما تسمى وزارة المعارف وبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة لضمان عدم عودتهم إلى الدراسة حتى اشعار آخر.