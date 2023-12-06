المستشار أحمد بنداري: إتاحة «بوسترات» لذوي الإعاقة السمعية عن كيفية الاقتراع

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، إنه جرى توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة، لتسهيل العملية الانتخابية وإجراءات الدخول والخروج من اللجان، وإتاحة «بوسترات» لذوي الإعاقة السمعية توضح كيفية الاقتراع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان المستجدات واستعدادات الانتخابات الرئاسية، أن البوسترات سيجرى توزيعها على جميع اللجان الفرعية في المحافظات.