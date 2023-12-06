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«حماية المستهلك» تضبط 18 طن سكر معروض للبيع بأعلى من السعر الرسمي في المطرية

كتب:

إلهام الكردوسي
03:35 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
أسعار السكر

أسعار السكر

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة  في القاهرة الكبرى، لضبط المُخالفين محتكري السلع وتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتخذ من  إجراءات قانونية حيال المخالفين.

ضبط المخالفات في تداول السكر

وأعلن الجهاز أنه بناء على المعلومات الواردة التي تفيد وجود أحد المخازن الكائن بمنطقة المطرية لديه كميات كبيرة من سلعة السكر، يخزنها ويحجبها عن التداول، تمهيدا لبيعها في الأسواق بأزيد من السعر الرسمي.

وعلى الفور تشكلت الحملة الرقابية بالاشتراك مع وزارة التموين، ومن مأموري الضبط القضائي بالجهاز، والتوجه لمنطقة المطرية، وتبين صحة المعلومات الواردة، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمواد المضبوطة وأنه يخزن سكر المبادرة بسعر 27 جنيها، تمهيدا إلى طرحه في الأسواق بأزيد من هذا السعر.

وتابع: «جرى عمل محضر بالواقعة وضبط 18 طن سكر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها».

 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي