«التموين»: إلغاء إجازات شركات السكر وضخ يومي في المجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة زادت معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد؛ لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيها للكيلو، كما يتم المتابعة لحظيا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

ضخ السكر للمجمعات الاستهلاكية

وأضاف وزير التموين، في بيان منذ قليل، أنّ السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً، وأشار الوزير إلى أنّه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن على السكر.

تخفيض أسعار السكر

وأفاد التقرير، بأنه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي، فضلا عن إلغاء الاجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، إن وزير التموين تلقى تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ التجزئة بالمحافظات.

وأكد المتحدث الرسمي، أن وزير التموين يتابع يوميا الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكل المحافظات.