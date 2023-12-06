النائب طارق الخولي: المشاركة السياسية أقل واجب وطني نقدمه لمصر

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشاركة والتعبير عن الرأي يعطي الإنسان حالة من الإيجابية والتأثير، لافتا إلى أن هناك شباب قدموا حياتهم من أجل الوطن، فلا يجب أن يتخاذل الشباب تجاه المشاركة السياسية التي تعد أقل واجب وطني يمكننا القيام به من أجل مصر.

مشاركة الشباب في الحياة السياسية

وأوضح «الخولي» خلال كلمته في مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب بجامعة عين شمس، أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية تعطي رسالة من الجامعة المصرية بأهمية الحفاظ على الهوية المصرية ومكتسبات المرحلة الماضية، لافتا إلى أن المشاركة في الاتتخابات واجب وطني يرد على كل المغرضين والمتربصين بالوطن.

وأشار إلى أن التنسيقية تقوم بدورها الوطني في الحث على المشاركة وممارسة الشباب حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم في الانتخابات، لافتا إلى أنه يجب على كل ناخب ومشارك أن يطلع على البرامج الانتخابية للمرشحين ويعرف إنجازات كل منهم وبناء عليه يحدد اختياره.