الانتهاء من ردم وتسوية منطقة سوق الثلاثاء في قرية «نفيشة» بالإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تنفيذ أعمال ردم وتسوية لموقع سوق الثلاثاء في قرية نفيشة بمعدات القرية ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية، بعد تسببه في انسداد أحد خطوط الصرف الصحي الرئيسية.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم ردم وتسوية السوق بأكمله بمساحة حوالي 3 أفدنة لمنع أي تجمعات لمياه الأمطار، وتيسيرًا على المواطنين لانتظام عمل السوق.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان، أن إعادة تطهير السوق ورفع المخلفات وردم الأماكن المنخفضة يأتي استمرارًا لجهود الوحدات المحلية، في قطاع النظافة العامة وجمع ورفع المخلفات والقمامة وصيانة وإحلال أعمدة وكشافات الإنارة العامة؛ لتوفير الراحة والأمان لمواطني الإسماعيلية.

استخدام 1476 طن رمال في ردم السوق

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه تم ردم سوق قرية نفيشة بأكمله باستخدام 1476 طن رمال للتسوية؛ لعدم تكدس أي مياه وصعوبة انتظام عمل السوق وصعوبة ترجل المواطنين لشراء مستلزماتهم.

وأشار البيان إلى أن موقع السوق ينحدر عن مستوى الأرض والشارع الرئيسي حوالي 2.70 سم، مما كان يترتب عنه عند حدوث انسداد بخط مياه الصرف الصحي، انحدار المياه إلى منتصف السوق وصعوبة سحب المياه من المنطقة.