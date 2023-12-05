«زراعة المنيا» تتابع محصول القمح ضمن مبادرة «ازرع» في القرى والمراكز

أجرى الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال زراعة محصول القمح، ضمن مبادرة «ازرع»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بهدف دعم زراعة 90 ألف فدان من محصول القمح.

متابعة أعمال زراعة محصول القمح

تأتي الجولة تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بمتابعة أعمال زراعة محصول القمح وتوفير التقاوي المنتقاة والأسمدة المدعمة والوقوف على احتياجات المزارعين وتقديم التسهيلات أمامهم لتحقيق أعلى إنتاجية ذات عائد اقتصادي مرتفع من محصول القمح الاستراتيجي بما يعود بالنفع على المزارعين.

تشجيع المزارعين على زراعة القمح

وشملت الجولة قرى مركزي المنيا وأبو قرقاص وقرى الظهير الصحراوي الغربي، حيث التقى وكيل وزارة الزراعة ببعض المزارعين لحثهم وتشجيعهم على زراعة محصول القمح والتأكيد على عدم استخدام تقاوي الموسم الماضي لضمان الوصول إلى أعلى إنتاجية وتحقيق أقصى استفادة بكل ما تقدمه الدولة من دعم، مع استمرار التواصل الفعال مع مديرية الزراعة بأجهزتها المختلفة للتصدي لأي عوائق وتذليلها أمام المزارعين.

ووجه وكيل وزارة الزراعة، مدير الإدارة الزراعية بأبو قرقاص، بسرعة الانتهاء من الحصر الفعلي وتدقيق البيانات وإدخالها على منظومة الكارت الذكي لتيسير صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين مع ضرورة التواجد الدائم مع المزارعين لحل أي مشاكل أو معوقات قد تواجههم والتوعية بطرق الري المحوري المتطور والري بالرش والتنقيط بهدف ترشيد استخدام مياه الري، وذلك في إطار نشر الوعي والممارسات الزراعية الجيدة بين المزارعين.