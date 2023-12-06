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بعد انخفاض أسعار الذهب.. نصائح للراغبين في تداول المعدن الأصفر

كتب:

مارينا رؤوف
04:23 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المحلية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خلال الفترة الماضية، قبل أن تبدأ موجة تراجع منذ بداية الأسبوع الجاري، كما سجلت تراجعاً جديداً، اليوم الأربعاء.

الذهب لا يخسر بمرور السنوات

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن كل انخفاض في الأسعار يعتبر وقت جيد لشراء المشغولات الذهبية، خاصةً وأن أسعار الذهب لا تخسر بمرور السنوات.

وأضاف «نجيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع انخفاض السعر يعد الشراء أفضل من البيع في هذه الحالة، لأنه في حالة البيع بالأسعار المنخفضة، ستكون هناك خسائر لمالك الذهب.

وأشار إلي أن الذهب في الوقت الحالي أصبح من أبرز الطرق الإدارية والأوعية الادخارية التي تحتفظ بقيمة المال، خاصة وأنه وفق التقارير العالمية فإن أسعار الذهب لم تنخفض منذ سنوات طويلة، وهو ما يجعلها عنصر جذب للكثير من الراغبين في استثمار أموالهم فيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجلت أسعار الذهب انخفاضاً في محلات الصاغة اليوم الأربعاء، حيث سجل عيار 21 مبلغ 2780 جنيهاً للجرام، وعيار 24 بلغ سعره نحو 3177 جنيهاً للجرام، وسجل عيار 18 حوالي 2383 جنيهاً، بينما سجل الجنيه الذهب 22 ألف و240 جنيهاً.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.