تراجع كبير في أسعار الذهب عيار 21.. اعرف وصل كام

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم، إذ وصل سعر الجرام إلى 2780 جنيها مقابل 2790 جنيها في ختام تعاملات أمس.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3,177 جنيه للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 سجل 2,383 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب 22 ألفًا و240 جنيها.