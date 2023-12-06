مواعيد القوافل التعليمية المجانية لمرحلتي الإعدادية والثانوية العامة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية غدًا الخميس، ولمدة يومين 7 و8 ديسمبر 2023، والتي تقام في إطار التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل» وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب لمواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقديم خدمة تعليمية متميزة

وأوضح محافظ أسيوط أن القوافل التعليمية يقوم عليها نخبة من أفضل خبراء التعليم، وتهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب للارتقاء بالمستوى التعليمي ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة، يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة، عبر تقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور، بما يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز المستهدفة بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم والقوافل التعليمية، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام أعمال القوافل التعليمية تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مؤكدًا على أهميتها لأبناء المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية وإطلاعهم على جميع النقاط بالمنهج الدراسي والتعرف على أساليب الامتحانات.

قوافل مجانية للطلاب

وناشد اللواء عصام سعد الطلبة والطالبات بالاستفادة من هذه القوافل التعليمية المجانية والتحضير المسبق لأي استفسارات في المناهج التعليمية لمناقشتها مع معلمي القوافل، وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة.

مواعيد القوافل التعليمية

من جانبه أوضح عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن القوافل التعليمية تأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، لدعم العملية التعليمية والحد من الدروس الخصوصية ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى التنسيق مع سيد مصطفى المشرف على القوافل لتحديد الأماكن والترتيبات اللازمة، وتم ترشيح مركزي ديروط والبداري لتنفيذ القوافل يومي 7 و8 ديسمبر الجاري من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، حيث تتم في مركز ديروط بقاعة «دايت نايت بنادي ديروط الرياضي – قاعة الاسيوطي بنادي المعلمين» وفي مركز البداري بـ«قاعة الملكة بجوار كوبري المرور».