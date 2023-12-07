لطلاب «أولى وتانية ثانوي».. مواصفات وتفاصيل أسئلة امتحان الجغرافيا
كتب:
أميرة فكري
08:03 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان وتوزيع الأسئلة والدرجات لمادة الجغرافيا للفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر انطلاقه في يناير المقبل.
مواصفات امتحان الجغرافيا لأولى وثانية ثانوي
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط الورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول:
- أنّ تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أنّ تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أنّ تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.
- تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أنّ تستوفي الورقة الامتحانية، البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة».
- جودة تنسيق الورقة «المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعي».
- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان.
- الزمن المخصص للامتحان للصف الأول الثانوي ساعة ونصف، والصف الثاني الثانوي ساعتين.
- الصف الأول الثانوي: تضم ورقة الامتحان 4 أسئلة يجيب عليها الطلاب جميعاً لكل سؤال 4 درجات، على أن تكون درجات الورقة الامتحانية من 16 درجة.
- الصف الثاني الثانوي: أن تضم ورقة الامتحان 4 أسئلة يجيب عليها الطالب جميعاً لكل سؤال 6 درجات على أن تكون الدرجة الكلية للورقة الامتحانية 24 درجة.