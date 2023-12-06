محافظ أسيوط: متابعة ميدانية للجان استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار المتابعة الميدانية من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز للجان قبيل الانتخابات الرئاسية بكافة المراكز والمدن، للاطمئنان على توافر سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وتبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء في 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مراكز انتخابية و451 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و955 ألف و21 ناخبا من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين، لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوي

وأشار المحافظ، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المحافظة لإنهاء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

متابعة اللجان في كافة مراكز ومدن المحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالمتابعة والمرور للاطمئنان على الاستعداد في اللجان الانتخابية بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة في اللجان الانتخابية بنطاق المراكز الجنوبية، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بنطاق المراكز الشمالية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

وأشار المحافظ، إلى العمل على تذليل أي معوقات أمام الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.

وفي هذا الإطار، تفقد رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومنهم «محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق، أبوالعيون إبراهيم رئيس حي غرب» المقار واللجان الانتخابية كل في نطاقه للتأكيد على رفع كفاءة الشوارع بصيانة الكشافات والإنارة، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الانتخابية.

كان اللواء عصام سعد قد أطلق حملة "صوتك قوة" لحث ومناشدة المواطنين على المشاركة والنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر، موضحاً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.