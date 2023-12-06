ندوة تعريفية بمبادرة «حياة كريمة» لنشر ثقافة العمل التطوعي بجامعة أسيوط

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، ندوة تعريفية عن مبادرة «حياة كريمة» لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة في العمل العام لشباب الجامعات، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم.

نشر ثقافة العمل التطوعي

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الندوة تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في العمل العام لتوظيف طاقتهم الحماسية، والاستفادة من قدراتهم في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنمية وعي الطلاب بحجم إنجازات وجهود الدولة التنموية، لافتا إلى أن وجود مقر خاص بمؤسسة حياة كريمة، يهدف إلى التوسع في تحقيق أهداف نشاط المؤسسة، وإتاحة الفرص للطلاب الراغبين للتطوع في المبادرة، والاشتراك في الأعمال التطوعية بالمؤسسة والتعريف بمهام المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شهدت الندوة حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، والدكتور محمد القاضي نائب منسق عام المؤسسة، و وباسم عزت منسق ميداني بالمؤسسة.

مبادرة حياة كريمة

وأثنى الدكتور أحمد عبد المولى، بالجهود التي بذلها طلاب وطالبات جامعة أسيوط، الذين انخرطوا في العمل التطوعي، خاصةً من خلال مؤسسة حياة كريمة، صاحبة الإنجازات الكبيرة في هذا المجال، داعياً جميع الطلاب إلى التطوع بشكل أكبر.

وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم ، بجهود جامعة أسيوط في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الفترة من 2019 حتى 2023 ، وذلك من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والرياضية، موضحاً أن الهدف الأساسي من فتح باب التعاون المشترك بين المؤسسة وجامعة أسيوط، تعزيز حب العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة.

واستعرضت مؤسسة حياة كريمة، أهداف المبادرة، التي تطمح للنهوض بالمستوى الفكري والتعليمي والصحي للأجيال الصاعدة ونشر الثقافة والمعرفة الإنسانية، والعودة للهوية المصرية الأصيلة، إلى جانب أهداف المشروع القومي «حياة كريمة»، ومحاور عمله.