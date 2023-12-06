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استعدادا للانتخابات الرئاسية.. تجهيز 68 لجنة بطهطا في سوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
04:56 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
استعدادا للانتخابات الرئاسية

استعدادا للانتخابات الرئاسية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة المحاسب عامر عوض، جهودها المكثفة والمستمرة للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية بمدينة طهطا وساحل طهطا، والتأكد من المرافق العامة، بالإضافة إلى النظافة العامة بمحيط مقرات اللجان وتجهيز أماكن استراحات للناخبين أمام اللجان.

الجدير بالذكر، أنه يوجد 13 مقرا انتخابيا، بها 17 لجنة بمدينة طهطا وساحل طهطا، بالإضافة إلى 51 لجنة بالمجالس القروية بإجمالي 68 لجنة انتخابية بنطاق مركز ومدينة طهطا والمجالس القروية.

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