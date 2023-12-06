«تعليم سوهاج» تعلن جاهزية المدارس لاستقبال الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اجتماعًا اليوم الأربعاء بمديري الإدارات التعليمية والديوانية لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لاستقبال مدارس المحافظة للجان الانتخابات الرئاسية كواجب وطني ينبغي على الجميع المشاركة فيه والقيام بدورهم المنوط بهم.

جاء ذلك بحضور سليمان بخيت، وكيل المديرية، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام، ومحمود عجمي، مدير عام التعليم الفني، وياسر أمين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

وأكد وكيل تعليم سوهاج على ضرورة التأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال لجان الانتخابات وتذليل كافة العقبات لتيسير إجراءات الانتخابات باعتبارها واجب وطني وقومي، كما أكد على ضرورة التيسير على جميع العاملين بقطاع التعليم بسوهاج لتمكينهم من المشاركة وأداء حقهم الدستوري في التصويت.

وأضاف أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف عمليات فرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الانتخابات الرئاسية لتذليل أي عقبات، وتقديم كافة أوجه الدعم للمدارس التي ستستقبل لجان الانتخابات، وأن المديرية أطلقت مبادرة بعنوان «الطالب المصري إنسان عصري» تحت إشراف ماهر عبد الخالق مدير الشئون التنفيذية برعاية وكيل الوزارة.

ضرورة اتباع التعليمات الواردة

من جانبه شدد سليمان بخيت، وكيل المديرية، على ضرورة اتباع التعليمات الواردة لمديري المدارس التي ستستقبل اللجان والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتسليمها للقائمين على هذه اللجان فور وصولهم.

كما أكد عطا الميموني، مدير عام التعليم العام على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، وحق العاملين بقطاع التعليم في المشاركة والإدلاء بصوتهم بحرية.

المشاركة والتصويت وممارسة حقهم الدستوري

وأكد الدكتور أيمن أبو سداح، مدير إدارة الاتصال السياسي على أهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الوطني الهام، وأضاف أن الإدارة أطلقت مبادرة «كن إيجابيًا» لحث العاملين بقطاع التعليم بسوهاج على المشاركة والتصويت وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية.