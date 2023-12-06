الليلة.. العرض الخاص لفيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين وأمينة خليل

يقام مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم «شماريخ»، الذي ينافس في موسم أفلام رأس السنة، بإحدى السينمات الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر.

تفاصيل العرض الخاص لفيلم «شماريخ»

ومن المقرر حضور أبطال وصناع فيلم «شماريخ»، في الساعة السابعة والنصف مساءً، لتنطلق فعاليات «ريد كاربت»، على أن يعرض الفيلم في التاسعة مساءً.

تفاصيل فيلم «شماريخ»

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن رومانسي حول شخصية البطل الذي يعيش في الظلام من أجل التطهر، لكن تجمعه الصدفة مع بطلة الفيلم التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، لتتغير حياتهما ويفكران في الانتقام.

فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، خالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين، وشهد آخر ظهور للفنان الراحل مصطفى درويش، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.