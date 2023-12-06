نقابات وأحزاب تزور حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح، وفد من نقابات عمالية مهنية وأحزاب وكيانات شبابية، مؤيدة للمرشح، لدعمه خلال فترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

النقابات تعلن دعم المرشح عبدالفتاح السيسي

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح، اليوم، استقبال أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح ونقابات المعلمين، والصيدلة والأطباء والمهن الزراعية، والمجلس القومي، ونقابة الأطباء البيطريين بمطروح، ومجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، بحضور الدكتورة عزة الحويطي ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور عبد الجليل خيرت ممثل حياة كريمة، وحامد الحفيان، عن مجلس القبائل، معلنين تأييدهم للسيسي ودعمه خلال سباق انتخابات الرئاسة.

المشاركة الإيجابية واجب وطني

أكد «أبو تمر» عضو الحملة بمطروح، للنقابات العمالية والمهنية والأحزاب، أن المشاركة الإيجابية للنقابات العمالية والمهنية والأحزاب، واجب وطني على كل مواطن مصري، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، فلا بد من التكاتف حول القيادة السياسية.

مشاركة المرأة بفاعلية

وشدد خلال اللقاء، على ضرورة مشاركة المرأة المصرية بكثافة في هذه الانتخابات، لأنها تعكس صورة مشرفة، وتدل على وعي وإدراك المرأة المصرية لواجبها تجاه وطنها.

وتواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمطروح الزيارات الميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية، في مراكز المحافظة الثمانية، واستقبال جميع النقابات العمالية والمهنية والأحزاب المؤيدة والداعمة، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.