استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 

كشفت المواقع الرسمية للبنوك في مصر، عن ثبات سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ يبلغ سعر الدولار الأعلى للشراء 30.90 جنيه، والسعر الأقل للبيع 30.85 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- بلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وصل سعر الدولار في ختام التعاملات في بنك الإسكندرية إلى 30.95 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- سعر الدولار في ختام التعاملات بمصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- عن سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم ببنك قناة السويس سجل 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.