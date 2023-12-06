أستاذ بجامعة الأزهر: تشريع التيمم يظهر كمال عبودية المسلم لله

قال هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن حكمة تشريع التيمم هو كمال إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الكمال هنا يأتي عندما ينفذ العبد أمر المولى عز وجل وتنفيذ أوامره دون نقاش أو جدال أو معرفة الحكمة، مشيرا إلى قول الله تعالى في كتابه الحكيم في سورة البقرة، (الم (1) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3)).

الإيمان بالغيب أول صفة من صفات عباد الله المؤمنون

وأضاف «تمام» في حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج «البيت» على قناة «الناس»، أن أول صفة من صفات عباد الله المؤمنون هي الإيمان بالغيب، وما غاب عنهم، فيؤمنون بالغيبيات التي وضحها القرآن والسنة عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن العقل البشري قد لا يفهم الحكمة من استبدال المياه في حال عدم توافرها بالتراب في الوضوء للتطهير، خاصة وأن التراب يلوث الأيدي، ويمسح به على الكف والوجه، وهو ما يفتح المجال لوسوسة الشيطان إذا لم يؤمن الإنسان بالغيب.

المؤمن يدرك أن التيمم أمر شرعي يجب الالتزام به دون معرفة الحكمة

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن المؤمن يدرك أن التيمم أمر شرعي يجب الالتزام به دون معرفة الحكمة، مشيرا إلى قول الله تعالى في كتابه الحكيم، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.