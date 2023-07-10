أمين الفتوى يوضح عبر قناة الناس حكم التيمم ووجود الماء بعد انتهاء وقت الصلاة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم من تيمم ثم وجد الماء بعد انتهاء وقت الصلاة، إن ذلك معناه تأدية الصلاة ولا يجب إعادتها.

تمت الصلاة والأجر مضاعف للسنة والفرض

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم: أن هناك شخصين بعصر الرسول، فعلا ذلك، فقال لهما الرسول، إنه تمت لهما صلاتهما، ولهما الأجر مرتين للسنة والفرض، ولا يجب عليهما إعادة الصلاة.

قناة الناس بشكلها الجديد

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.