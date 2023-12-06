«الشباب والرياضة» بالقليوبية تعلن استعداداتها للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا بمديري الإدارات المركزية بالمديرية والإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بمقر هيئة الشبان ببنها اليوم لمناقشة خطة العمل واستعدادات مراكز الشباب خلال الانتخابات الرئاسية 2024، بالاضافة لمناقشة خطة العمل ونتائج المرحلة السابقة من تنفيذ الأنشطة والمشروعات القومية.

استعدادات مراكز شباب القليوبية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

تضمن الاجتماع مناقشة استعدادات مراكز شباب القليوبية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال مشاركة الشباب في تنظيم الناخبين أمام اللجان، عن طريق تسهيل استخراج رقم اللجنة، ومساعدة كبار السن وذوي الهمم.

غرفة عمليات مركزية

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بأنه سيتم عمل غرفة عمليات مركزية داخل المديرية خلال أيام الانتخابات يتم ربطها بغرف عمليات فرعية داخل إدارات الشباب الثمانية على مستوى المحافظة، لمدة 3 أيام بالاضافة للربط مع مديري مراكز الشباب بواقع 205 مراكز شباب على مستوى المحافظة لتلقي يى ملاحظات أثناء العملية الانتخابية.

وأضاف الصبروط ، أن مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية سيكون لها دورا كبيرا خلال العملية الانتخابية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كونها إحدى مؤسسات الدولة المعنية بالعمل الشبابي والجماهيرى، حيث عقدت مديرية الشباب والرياضة العديد من الاجتماعات التحضيرية مع الكيانات الشبابية وفرق التطوع والجوالة والكشافة والشعب البرلمانية، لتوزيع الأدوار خلال العملية الانتخابية، بالإضافة لقيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ العديد من البرامج التثقيفية للشباب وللمواطنين، للحث على المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات دون توجيه أو وصاية على الرأى.

واستعرض الصبروط، خلال الاجتماع، إنجازات الدولة المصرية في قطاع الشباب والرياضة والمشروعات القومية العملاقة، وما تشهده الدولة المصرية من تحديات اقتصادية وسياسة ودولية.

واختتم الاجتماع بمناقشة ما تم تنفيذه من تكليفات وبرامج خلال الفترة السابقة، وخطة العمل والأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، واستمع لاستفسارات مديري مراكز الشباب.