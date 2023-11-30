«صحة القليوبية»: تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة في لجان الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية استعدادا للانتخابات الرئاسية بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية لمراجعة كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

تفعيل الغرفة المركزية داخل ديوان المديرية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في بيان له أنه أثناء الاجتماع وجه بعدة توصيات منها التأكيد علي تفعيل الغرفة المركزية داخل ديوان المديرية برئاسته، وعضوية المديرين العموم، ومدير مركز المعلومات لمتابعة الحشد، والتأمين لكافة الناخبين في اللجان الانتخابية على مدار اليوم.

لجان فرعية

ولفت إلى أنه تقرر عمل لجان فرعية تمثل اللجنة المركزية بكل إدارة صحية وكل مستشفي من المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية من أجل تشجيع الأفراد العاملين بكل منشأة صحية علي الإدلاء بأصواتهم ، والتعبير عن أرائهم ، والمشاركة في هذا الحدث المهم، علي أن يتم تقسيم الناخبين على الأيام الثلاثة للانتخابات منعاً للتكدس والازدحام وتكليف مدير مركز المعلومات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، لتسهيل تحديد أماكن اللجان الانتخابية لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة تسهيلا عليهم.

وأشار إلى أنه تم التوصية بالاهتمام بالتأمين الطبي للناخبين عن طريق تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لكافة المترددين على لجان الانتخابات إلى جانب تواجد القوافل الطبية بالقرب من اللجان الانتخابية للتأمين الطبي للناخبين خاصة بالأماكن الريفية.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي توافر كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ ، ومراجعة الأرصدةت ووفير كل مايلزم من التجهيزات والاحتياجات الخاصة بالعملية الانتخابية من أسرة ، وكراسي متحركة.

ظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه الاستعدادات تأتي بهدف مساهمة مديرية الصحة في ظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة، وأن تشهد المحافظة هذا الحدث الديموقراطي في أزهى صورة، وبناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أثناء الاجتماع المنعقد مع قيادات وزارة الصحة، ومديري مديريات الصحة عبر الفيديو كونفرانس.