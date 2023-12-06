ختام الدورة التدريبية للواعظات والباحثات الشرعيات لتنمية مهاراتهن الإعلامية

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية التخصصية للواعظات والباحثات الشرعيات، لتنمية مهاراتهن الإعلامية، اليوم الأربعاء.

وتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالشكر والتقدير للقيادة السياسية، للدعم المستمر الذي حقق بنجاح استمرارية عقد تلك الدورات التدريبية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

وأكد «زين» في بيانٍ، أن «هدف تلك الدورة إيجاد نماذج شبابية متميزه واعية تحمل أمانة الكلمة وتتحلى بالوسطية والاعتدال وتسهم بشكل إيجابي فى تجديد الخطاب الدينى عبر رسالة إعلامية صحيحة هادفة عن تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر لمجابهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب».

ومن الجدير بالذكر، أن نجاح تنظيم الدورات السابقة للأئمة كان له الأثر الإيجابي في نجاح تنظيم وتنفيذ هذه الدورة، ومن خلال التعاون الفاعل وتنسيق الجهود المستمرة بين الوطنية للإعلام والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.

وضمت الدورة التي انتهت فعالياتها اليوم، 30 من الواعظات والباحثات الشرعيات، حيث وفرت الهيئة كل الإمكانات اللازمة داخل الاستديوهات، لبناء قدرات المتدربات في مهارات التحدث لوسائل الإعلام والتدريب على مهارات الإلقاء والإقناع بالصوت، واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت على الشاشة، والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات.

كما جرى عقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام، ساهم بشكل مباشر وكبير في الاستفادة من الدورة التدريبية، كما قدم معهد الإذاعة والتليفزيون، جهدًا كبيرًا في تقديم محاضرات مكثفة في المجالات الإعلامية سالفة الذكر.

وجرى تسليم شهادات اجتياز الدورة للواعظات والباحثات الشرعيات، متمنين لهن مزيدا من التفوق والنجاح، في سبيل تقديم رسالة إعلامية هادفة، تخدم عملية تجديد الخطاب.