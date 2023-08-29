الاتحاد المصري للتأمين يكرم عزت عبد الباري أحد أهم رموز الصناعة

نظم الاتحاد المصري للتأمين، الأحد، حفل تكريم لعزت عبد الباري، أحد أهم رموز ورواد صناعة التأمين بالسوق المصري والأفروأسيوي، الذي أثرى صناعة التأمين على مدار خمسين عاما في مسيرة حافلة من العطاء، وجاء هذا التكريم، في إطار التقليد الذي اتبعه الاتحاد المصري للتأمين خلال السنوات الماضية لتكريم قيادات ورواد قطاع التأمين بالسوق المصري.

ما تضمنة التكريم

استهل حفل التكريم بعرض فيلم تسجيلي تضمن السيرة الذاتية لعزت عبد الباري، ولقطات تذكارية من أرشيف الاتحاد المصري للتأمين خلال مسيرته المهنية الطويلة والرائدة في خدمة صناعة التأمين، بحضور لفيف من قادة ورواد صناعة التأمين المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد

وعبر علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين في كلمته خلال هذا الحفل، عن مدى التقدير والشكر والاعتزاز لعزت عبد الباري لما قدمه من إسهامات في خدمة صناعة التأمين والاقتصاد المصري.

وعقب ذلك، ألقى رواد وقادة قطاع التأمين بمصر، بعض كلمات الشكر والثناء والتقدير له، على مجهوداته المميزة والفارقة قطاع التأمين خلال تلك السنوات، كما استعرض بعض المتحدثين، بعض ذكريتهم الخاصة والمهنية معه.

وألقى عزت عبد الباري كلمة، استعرض فيها مسيرته المهنية وشارك مع الحاضرين رحله عطاءه الطويلة، ملخصا هذه الرحلة تحت عنوان «عشق التحدي، وطلب التوفيق من الله».

معلومات عن عزت عبد الباري

وجدير بالذكر، أن عزت عبد الباري شغل العديد من المناصب منها، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين ورئيس شركة الشرق للتأمين، كما ترأس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، وكان أول رئيس لمجمعة تأمين الأخطار النووية منذ إنشائها، وكذلك تولى منصب أمين عام الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين، وإعادة التأمين.

كما شغل العديد من المناصب السياسية والاقتصادية، منها مدير مكتب وزير الصناعة للشئون المالية والاقتصادية، عضو مكتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية والإنتاج، عضو مكتب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وتقييم الأداء، وسبق تكريمه من منظمات تأمينية مختلفة عالميا وإقليميا.