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الاتحاد المصري للتأمين: لن ندخر جهدا لدعم سوق التأمين السوداني

كتب:

وليد عبد السلام
07:43 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

عقد الاتحاد المصري للتأمين لقاء مع عدد من قيادات سوق التأمين السوداني، وذلك في إطار تنمية العلاقات مع الأسواق العربية والإفريقية، بحضور إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ولفيف من قيادات ورواد صناعة التأمين بمصر.

تعزيز الروابط وعلاقات التعاون

عقد اللقاء لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون الراسخة، بين الاتحاد المصري للتأمين وقيادات سوق التأمين السوداني.

التعاون المشترك مع سوق التأمين السوداني

ورحب علاء الزهيري بالحضور مؤكداً على وجودهم ببلدهم الثاني مصر، ومشدداً على أن الاتحاد المصري للتأمين لن يدخر جهداً في سبيل دعم العلاقات والتعاون المشترك مع سوق التأمين السوداني.

استخدام مقر الاتحاد المصري للتأمين

عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، على القيادات السودانية أن يقوموا باستخدام مقر الاتحاد وكافة المقومات الموجودة به لإتمام أعمالهم وذلك لحين عودتهم الي مقار عملهم بدولة السودان الشقيقة.

وتحدث معاوية أبشر، ممثلاً للسوق السوداني مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات ووجه الشكر للاتحاد المصري للتأمين وقيادات سوق التأمين المصري.

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