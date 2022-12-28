الاتحاد المصري للتأمين ينظم مؤتمر «متناهي الصغر» في نسخته الثانية

صرح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بأن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر، في نسخته الثانية على التوالي، والذي سيعقد بفندق شتيجنبرجر نايل بالاس الأقصر، خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2023، تحت عنوان «دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر».

كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام حضورا كبيرا من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر؛ إذ سيجرى تقديم محاضرات متميزة من خلال نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر، كما أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات المختلفة، والتي ستستمر على مدار 3 أيام.

جدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في ضوء النجاح الذي حققه في نسخته الأولى؛ إذ شهد المؤتمر حضور أكثر من 300 مشارك من شركات التأمين، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهي الصغر.

رفع الوعي بمفهوم التأمين متناهي الصغر

كما أصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر، والمزايا التي يمكن الحصول عليها، من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين.

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية، في مجال التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين.

ومما لا شك فيه أن اختيار محافظة الأقصر يأتي لكونها من أكثر محافظات الوجه القبلي استخداما لتمويل وتأمين مشروعات متناهية الصغر، كما تعتبر مدينة ذات المائة باب من أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

وتسعى اللجنة التنظيمية للمؤتمر هذا العام على تقديم سبل الراحة كافة، لجميع المشاركين في المؤتمر.