محافظ سوهاج يشدد على ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على أهمية دور اللجان في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها، وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنتي مراجعة تراخيص أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة.

ووجه المحافظ بالتيسير على المواطنين، وسرعة انتهاء اللجنتين من أعمالهما في أقرب وقت ممكن، والسماح بالاستئناف فورا لأي رخصة استوفت الاشتراطات البنائية المطلوبة.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على 16 رخصة بناء، وإرجاء 4 رخص بها ملاحظات لا يتم استئناف الأعمال بها إلا بعد استيفاء الملاحظات.

كما أوضح نائب محافظ سوهاج أنه جار إرسال 24 رخصة للوحدات المحلية الواردة من الهيئة الهندسية.

ودرست لجنة حوكمة منظومة العمران الطلبات المقدمة بشأن إنشاء بعض الأنشطة التعليمية، والإدارية، والتجارية، وأوصت اللجنة بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط.