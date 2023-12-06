لجنة بمدينة الإنتاج الإعلامي لتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية

خصصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مقراً انتخابياً، مزوداً بكل الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين، للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية المختلفة وذلك وفقاً لتوجيهات اللجنة في هذا الشأن.

جاء القرار في إطار الحرص علي إتاحة الفرصة للعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي، والقنوات الفضائية والعملاء المترددين على المدينة من المغتربين من خارج محافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اعتباراً من الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، إذ يقدر عددهم بالآلاف.

وجه عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، القطاعات المعنية بالمدينة، بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة، لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، وظهور مدينة الإنتاج الإعلامي بالشكل اللائق الذي يتناسب مع اسمها ومكانتها.