«صيادلة بيلا» يدعمّون الشعب الفلسطيني بـ 5 مولدات أكسجين بقيمة 300 ألف جنيه

تحت شعار «صيادلة الخير»، قرر عدد من «صيادلة بيلا» بمحافظة كفر الشيخ مساعدة أشقائهم بقطاع غزة، بإرسال 5 مولدات أكسجين سَعَة «10 لتر»، تخطت قيمتها 300 ألف جنيه، لدعم القطاع الطبي.

بشغف وحماس كبير وصوت رخيم، يعبر عن التضامن الصادق مع القضية الفلسطينية، يقول الدكتور أحمد الشيخ، أحد مؤسسي مبادرة «صيادلة الخير»: «من وقت ما الحرب بدأت، بنفكر إزاي ندعم أشقائنا في غزة، ولا سيما القطاع الطبي، لأننا عارفين كويس أنه فيه انهيار كبير، فقررنا نرسل مولدات أكسجين».

5 مولدات أكسجين لإغاثة الشعب الفلسطيني

تمكّن المشاركون في المبادرة من شراء 5 مولدات أكسجين سَعَة 10 لترات وتجهيزها، وتواصلوا مع جمعية الهلال الأحمر لإيصال هذه المولدات إلى الشعب الفلسطيني.

يضيف الشيخ، خلال حديثه مع «الوطن»: «جهزنا المولدات وتواصلنا مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وبالفعل كان فيه نقطة لتسلم المساعدات بدمياط، وسلمنا المولدات، وإن شاء الله تكون وصلت للأشقاء هناك لدعم القطاع الطبي».

إقبال كبير شهدته مبادرة «صيادلة الخير» منذ الإعلان عن إرسال مساعدات عينية إلى الشعب الفلسطيني حَسَب أحمد الشيخ الذي قال: «أول ما طرحنا فكرة تقديم مساعدات عينية للشعب الفلسطيني لقينا تفاعلا كبيرا من أخواتنا الصيادلة، وكمان الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي، حتى الأطباء البيطريين وأهالي مدينة بيلا عمومًا، الكل شارك، وكان فيه روح حلوة بين الجميع، لأنه في الآخر كلنا شعب واحد ووطن واحد».

فرحة «صيادلة بيلا» بعد إرسال مولدات الأكسجين لفلسطين

سيطرت حالة من السعادة والفخر على «صيادلة بيلا» بعد تمكنهم من تجهيز مولدات الأكسجين وإرسالها لشعب فلسطين، ووجَّه «الشيخ»، رسالة شكر لجميع المسؤولين في مصر، على الجهود التي بذلوها من أجل إرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا الله أنّ يكشف عنه الغمة عاجلًا غير آجل.