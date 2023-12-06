تفاصيل مناقصة أعمال محطة مياه عرب الزينة المرشحة في سمالوط

طرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا مناقصة عامة بنظام المظروفين للعام المالي 2023-2024، لعملية توريد وتركيب أعمال كهروميكانيكية بمحطة مياه عرب الزينة المرشحة بمركز سمالوط، وذلك في إطار خطتها لرفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة المنيا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته صفحتها الرسمية أن قيمة الكراسة 2000 جنيه، والتأمين 240000 جنيه، وأن موعد الجلسة العلنية لفتح المظاريف الفنية والمادية يوم 20 ديسمبر 2023، الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كراسة الشروط

وأكدت الشركة أن كراسة الشروط ولائحة العقود والمشتريات الموحدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا متممة لهذا الإعلان، للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع إدارة العقود بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا برقم الفاكس: 086/2371149، والخط الساخن: 125.

وتعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتعمل على توفير مياه الشرب النقية الآمنة للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الزراعة والصناعات.