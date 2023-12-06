«تعليم الجيزة» تنتهي من تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية في المدارس

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الجيزة، أنه جرى تجهيز 457 مركزا انتخابيا على مستوى المحافظة، في 409 لجان بواقع 754 لجنة فرعية، إذ يحق الانتخاب لأكثر من 6 ملايين مواطن من سكان محافظة الجيزة، مشيرا إلى وجود لجان للمغتربين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة من يوم الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

أكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة، على مديري عموم الإدارات التعليمية بتواجد مديري المدارس التي بها لجان، مع توفير موظف خدمات معاونة للتواجد بالمدرسة لإزالة أي معوقات.

كما جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية وغرف عمليات بالإدارات التعليمية لحل أي معوقات والعمل على حلها فورا، وجرى التنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي من أجل الاستعدادات اللازمة.