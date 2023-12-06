5 قرارات عاجلة من وزير التموين لتخفيض سعر السكر بالأسواق

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، العديد من القرارات العاجلة من أجل ضبط السكر في الأسواق والحفاظ على سعر بيعه للمواطنين بـ27 جنيها فقط، مع إتاحته في الأسواق في السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع.

قرار وزير التموين لتخفيض سعر السكر

وجاءت أبرز قرارات وزير التموين، اليوم، من أجل تخفيض سعر السكر كالتالي:

** زيادة طاقات شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي الشركات التجارية والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلي المعارض والشوادر والسلاسل وكافة القنوات والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.

** الاتفاق مع شركات إنتاج وتعبئة السكر التابعة للوزارة على توريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي.

** توريد السكر معبأ في أكياس 1 كيلو بسعر 27 جنيها إلى منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية وكافة المنافذ البيعية.

الموافقة على طلب التجار

** الموافقة على طلب بعض التجار للحصول على السكر مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم لضمان بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 جنيها للكيلو الواحد.

** إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.