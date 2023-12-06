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إزالة 5 أبنية مخالفة في دار السلام بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
08:33 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
إزالة بناء مخالف بسوهاج

إزالة بناء مخالف بسوهاج

قامت الوحدة المحلية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بحملة إزالة مكبرة استهدفت القرى التابعة لها والوحدات المحلية في إطارالإزالة الفورية لمخالفات البناء  فور ظهورها والتصدي الفوري لها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

حملات إزالة مكبرة بسوهاج

قال محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن الوحدة المحلية والوحدات القروية تواصل حملات الإزالة الفورية للمخالفات حيث قامت لقرية أولاد يحي بحري اليوم بإشراف محمد فقير نائب رئيس المركز وعماد إبراهيم رئيس القرية بحملة إزالة فورية اليوم لحالتين للتعدي بالبناء على مساحة 275 متراً باشتراك القوات الأمنية من مركز شرطة دار السلام و3 حالات بمجلس قروي نجوع مازن بإجمالي مساحة 420 مترا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

التصدى لمخالفات البناء بسوهاج

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج على ضرورة المتابعة خلال الأيام المقبلة وعدم التهاون في أي مخالفات وضرورة سرعة التصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

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