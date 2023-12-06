انطلاق المؤتمر الانتخابي الختامي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة في منيل شيحة بالجيزة

استقبل أعضاء وقيادات حزب الوفد وأهالي قرية منيل شيحة بالجيزة، الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي لانتخابات رئاسة الجمهورية استقبالا حافلا في آخر مؤتمر انتخابي بعد انطلاق الدعاية الانتخابية.

وردد الحضور من أعضاء حزب الوفد والأهالي عددا من الهتافات منها «سند سند يحيا سند.. ويحيا الوفد ضمير الأمة وتحيا مصر»، وانتشرت لافتات دعم الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي في مناطق مختلفة داخل محافظة الجيزة.

وبدأ المؤتمر الجماهيري، بالسلام الوطني، واستعراض البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة، ومسيرته داخل حزب الوفد.

وحرص المشاركون في المؤتمر الجماهيري الحاشد على رفع العلمين المصري وعلم الوفد هامش المؤتمر الانتخابي الختامي للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد والمرشح الرئاسي بالجيزة.

وقال محمد كردي، المنسق العام للحملة الانتخابية، للدكتور عبدالسند يمامة بمحافظة الجيزة، إن جميع الاستعدادات للمؤتمر انتهت، واختيار مكان الانعقاد، وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.

وأوضح أن البانرات وصور ودعاية الدكتور عبدالسند يمامة، تم تعليقها على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.

واستمرت الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية لمدة شهر، وتنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر.