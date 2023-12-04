انتشار لافتات المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في شوارع الدقهلية

شهدت شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، انتشار صور ولافتات المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية وفقا للجداول التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتشار لافتات المرشح الرئاسي عبد السند يمامة بالدقهلية

وقال النائب طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تعليق لافتات المرشح الرئاسي عبد السند يمامة وكل المرشحين في الانتخابات، بشوارع وميادين محافظة الدقهلية دليل على أن مصر تتمتع بديمقراطية واحترام الرأي الآخر، ولا يوجد أي ضغوط أو توجهات كما يروج البعض.

وأضاف أن مصر لم تشهد منذ سنوات، انتخابات نزيهة كما نراها هذه الأيام، وهناك منافسة شريفة بين المرشحين الأربعة، وهذا يثبت للعالم الخارجي أن مصر تعيش حالة من الحرية والديمقراطية، وكل يعمل على قدم وساق من أجل مرشحه الخاص، وسنثبت ذلك أمام صناديق الاقتراع، وهناك احترام متبادل بين مؤيدي مرشحي الرئاسة الأربعة، ومصر تعيش أزهى عصور الحرية واحترام آراء المعارضة.

النخلة رمز المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

وكان المرشح الرئاسي عبد السند يمامة أعلن خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «قوم يا مصري»، ورقمه 3، ورمزه الانتخابي «النخلة».