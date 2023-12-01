منسق حملة عبد السند يمامة: لدينا برنامج انتخابي يحقق مطالب الجماهير

قال المستشار عيد هيكل المنسق العام لحملة الدكتور عبد السند يمامة، إن الساحة التي تشهد المؤتمر الرابع للدكتور عبد السند يمامة استقبلت من قبل عمرو موسي وكان مرشحا لرئاسة الجمهورية واليوم تستقبل الدكتور عبدالسند يمامة وهو أيضا مرشحا لهذا المنصب الرفيع.

وأردف عيد هيكل، على هامش المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة الذي يعقد الآن بمنطقة المرج في القاهرة: مرحبا بالدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ونرحب أيضا بأعضاء وقيادات حزب الوفد في المرج.

الشعب المصري خرج في الماضي

وأوضح هيكل، أن الشعب المصري خرج في الماضي مع سعد باشا زغلول صف واحد من أجل تحقيق الاستقلال والنصر، واستقبل المسلمون والمسيحيون رصاص الاحتلال ونزف دمهم، ومن هذا الدم نبت حزب الوفد ليستمر دائما إلى جوار الشعب المصري.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة لديه برنامج انتخابي يحقق مطالب جموع المصريين.