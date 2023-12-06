وفد قطاع المعاهد يتابع اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن بكفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ وفدا من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، ترأسه الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالقطاع، والدكتور حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل باختبارات مسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم.

متابعة سير العمل باختبارات المسابقة

وحرص رئيس المنطقة على مرافقة الوفد الزائر لمتابعة سير العمل باختبارات المسابقة، والتأكيد على أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما تم التشديد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق.

3115 مشتركا في المسابقة

وأوضح الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شؤون القرآن بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ إجمالي المشاركين في المسابقة بلغ 3115 متسابقا، تم توزيعهم على 12 يوماً، وقد تقدم منهم اليوم 265 متسابقا، تم تقسيمهم على 8 لجان، ويُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.