رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المنطقة، ومديري إدارات ديوان عام المنطقة، اليوم الأربعاء، بمدرج ديوان المنطقة، لبحث آخر مستجدات العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، والتنسيق لتجهيز المعاهد التي بها مقر لجان لانتخابات رئاسة الجمهورية.

بحث استقرار العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية

وناقش رئيس المنطقة مع الحضور أهم المتطلبات التي يجب توافرها للحفاظ على استقرار العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية.

تجهيز 47 معهدا للانتخابات الرئاسية

كما تابع رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية أعمال التنسيق لآخر التجهيزات بالمعاهد التي بها مقار لجان انتخابية، والبالغ عددها 47 معهدًا على مستوى المنطقة، موجهاً بترحيل القوى العاملة بهذه المعاهد لأقرب معهد لهم خلال أيام الاقتراع الثلاثة 10 -11 -12 ديسمبر 2023.

كما حث رئيس المنطقة الجميع على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والسماح لجميع العاملين بالذهاب لمقر اللجان أيام الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.