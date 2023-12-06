«الصحة الفلسطينية»: أعداد الشهداء تتجاوز 16 ألفا بعد 61 يوما من القصف الإسرائيلي

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية البيان اليومي الخاص بتحديثات أعداد الشهداء في قطاع غزة والمصابين في ظل القصف الإسرائيلي الذي يدخل يومه الـ61، وسط ارتفاع متزايد لأعداد الجرحى والشهداء.

عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن

وذكرت الوزارة في بيانها الصحفي المنشور، مساء اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قطاع غزة سجل حتى الآن أكثر من 16 ألف شهيد و41 ألف جريح حتى مساء الثلاثاء الخامس من ديسمبر، مع الإشارة إلى أن غالبية المتضررين من الأطفال وكبار السن والنساء مع وجود آلالاف في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض.

تضرر المستشفيات

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر ويقصف مستشهى الشهيد كمال عدوان، فيما لا تزال 26 مستشفى خارج الخدمة وتعمل فقط 4 مستشفيات في الشمال بشكل جزئي، فيما تقدم مستشفيان فقط خدمات غسيل الكلى بينما خرجت 55 سيارة إسعاف عن الخدمة بشكل كامل.

استهداف الكوادر الطبية

وأوضح البيان استشهاد أكثر من 250 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي مع اعتقال نحو 30 من العاملين في المجال الصحي بشكل غير قانوني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

انتشار الأمراض في القطاع

وأورد التقرير انتشار أمراض الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد وتفشي الأمراض مثل التهاب الكبد «أ»، ولفت التقرير إلى أن أكثر من 60% «280 ألف» من الوحدات السكنية مدمرة وسط استمرار القصف الإسرائيلي.